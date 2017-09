HONDA DOMINATOR NX 650 à Djibouti

Honda dominator nx 650 est une moto cross ultra puissante, viable, robuste et idéale pour tous types de terrains.

-Bien entretenue, vidange effectuée le 10 septembre 2017.

-Bougie pour la forte puissance NGK( DPR9EA-9) et filtre à air en juin 2017.

En plus ,plusieurs pièces d'échange originales toutes neuves seront offrir(commandées de France) . Factures de commande à l'appui.

Curieux et pas sérieux s'abstenir.

veuillez me contacter surtout les après-midi.

300 000 FDJ

