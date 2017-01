honda cr-v cr-v - 2.2 i-ctdi innova (2008) 350 000 fdj à Djibouti

POUR CAUSE DEPART en france je vends ma voiture 4x4 pour personne serieuse

HONDA C R V excellent état couleur gris bleu océanique août 2007 model 2008 diesel 4WD, 4 roues motrices non fumeurs sellerie cuir radars de stationnements scmb avant et arrière volant cuir multifonctions système de téléphonie main libre bluetooth antibrouillards avant lave balait avant 6 haut parleurs rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement contrôle de trajectoire électronique VSA aide à la stabilité au remorquage TSA GPS régulateur limitateur de vitesse auto radio CD climatisation à régulation assistance du freinage automatique système de freinage automatique du moteur système audio 1 CD compatible MP3 avec commandes au volant

Moteur 2.2 i-CTDi140

Cylindrée 2204 cm3

5,7 L/100 Km

Nom du moteur HOND 2.2DTV-16 IDC (2204-103/140)

Puissance réelle 140 ch à 4000 t/min

Couple maxi 340

Vitesse maximale 187

Architecture Quatre cylindres en ligne

Soupapes 16

Type d'alimentation Injection directe à rampe commune (Turbo à géométrie variable)

Roues motrices Transmission Intégrale



pas serieux s abstenir

contacter nous par mail pour plus d information

la voiture a bel et bien éte roulé a Djibouti et avec tout les papier Djibouti en regle

payable en deux mensualité

350 000 FDJ

Véhicules, Voitures

il y a 10 heures

Partager cette page whatsapp



email