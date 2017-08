Home Clean Services RECRUTE à Djibouti

Home Clean Services recrute des agents d'entretien et d'aide ménagère pour effectuer des travaux ménagers.

Les tâches suivantes sont :

•Le nettoyage de votre habitation

•Le lavage des vitres

•La lessive et le repassage

•L'achat de vos courses

•La préparation de repas simples



Pour plus d'informations, contactez le numéro mentionné ci-après.

