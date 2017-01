Hilux toutes options à Djibouti

a louer une voiture hillux toutes options 'air bag camera marche arriere clim lecteur cd etc...........) et tres bon etat.

vous pouvez me laisser un message si mon tel est indispo.le prix indique ci dessous n est qu indiquatif et peu être plus ou moins cher selon la duree de la location.

13 000 FDJ

Véhicules, Voitures

il y a 8 heures

