HILUX T OPTION à Djibouti

A louer une Hilux t option en tres bon etat a personne ou entreprise serieuse.

Ne surtout pas me contacter par email car je ni ai pas acces et suis dans un cyber mais m apeller au numéro suivant et laisser un message precisant bien que c'est au sujet de la location si mon tel est sous silencieu ou ferme.

Je vous rapelle.



Tarif : 10000 à 16000 en fonction de la duree

13 000 FDJ

77860025

Véhicules, Voitures

16 novembre, 2016

