hilux pick up toute option, à Djibouti

a vendre pik up hilux tte options,air bag,camera marche arriere,lecteur cd,clim glaciale,model 2012 tre bon etat et bien entretenue.

ps de reponse mail;appeler le 77 86 00 25 ou si sous silencieux?laisser un messagedepuis un numero portable precisant bieb que c est a ce sujet et je vous rappelle pour vous indiquer ou vous pouvez la voir.prix indique a debatre.

3 700 000 FDJ

Véhicules, Voitures

il y a 8 heures

