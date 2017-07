Haut-parleurs à Djibouti

Nous mettons en vente des haut-parleurs de la marque jssheng (Jiepak)

Quantité disponible : 1

Couleur : noir

Description et caractéristiques :

Nouveaux (il ne pas été utilisés).

Rechargeables et peut tenir la charge plus longtemps (environ 2 à 3 jours).

L'appareil est équipé d’un microphone sans fil, 1 télécommande, des câbles de branchement de la télévision et un chargeur.

L'appareil est doté de fonctions modernes : Bluetooth, port USB, Radio FM et d’autres.

