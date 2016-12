Graphiste à Djibouti

Je suis graphiste ayant années d'expérience dans le domaine. Je vous propose mes services dans:

- La creation de logo, business card et la carte d'invitation.

- la réalisation d'une banniére publicitair.

- la design des cadres et fonds creatif pour les photos.

Veuillez me contacter sur le numero o l'email pour plus d'informations.

Merci!

