Grande calculatrice à Djibouti

Bonjour,

je vend une grande calculatrice en occasion utiliser à 1500 dfj pour les magasins et boutique,cabine téléphonique ou autre petit commerce souhaiter.

Cause de vente:j'ai récemment fermer les portes de mon cabinet téléphonique.



Merci de me contacter par mail pour les interesser.

