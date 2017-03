Gommage aux sels du lac-assal à Djibouti

Comme tous les Djiboutiens je rêvais de voir un jour un produit qui est fabriqué dans le pays, alors mes chères votre rêve s'est réalisé voila un produit a basse du sel du lac-assal pur merveille et qui est très efficace pour le visage et le corps. Alors dite adieu aux peaux morte et au rite

cet produit hydrate le corps et aussi permet de dissoudre la graisse cumulée dans notre corps, alors n’hésite pas a nous contacte et vous serez servis comme des rois.

Partager cette page whatsapp



email