Global IT Solution (Administration du Systeme Reseaux et Maintenance Informatique) à Djibouti à Djibouti

Global IT Solution (Administration du Systeme Reseaux et Maintenance Informatique) à Djibouti



Salut, On met notre services à votre disposition:

-Installation des serveurs(serveur de fichier,ftp,dns,...etc)

-Installation des firewall

-câblage du réseau

-configuration des tout les serveurs réseau

-Monitoring(Configurer la surveillance du réseau : Nagios ...etc)

-Maintenance du PC et du serveur

Partager cette page whatsapp



email