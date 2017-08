Gestionnaire des ressources humaines à Djibouti

OFFRE D’EMPLOI : GESTIONNAIRE DES RESSSOURCES HUMAINES

Profil recherché :

Homme / Femme jeune, motivé, volontaire et rigoureux

BAC + 3 minimum (en administration, gestion des ressources humaines)Langue française maîtrisée oralement et par écrit - la maîtrise d’autres langues est un plus

Connaissances informatiques : email, Outlook, Microsoft office (Excel, Word), sage ;

Disponibilité, patience et amabilité avec les employés ;

Capacité d’organisation.

Missions principales :

Appliquer la politique de gestion des ressources humaines fixée par la direction.

Interface avec :

Les partenaires externes : ANEFIP, Inspection du travail, CNSS, Université, Police nationale, et internes : Directeurs, chefs de services les partenaires sociaux : le Conseil des Sages.

-Gestion et suivi des dossiers litigieux avant les procédures juridiques (En collaboration avec le juriste de l’entreprise).

Gestion des dossiers du personnel :

Assurer et gérer le suivi administratif des salariés : congé, contrats, paie, maladie, formation etc…

Sanctions du personnel et suivi.

Suivi des collaborateurs étrangers : Visa, autorisation de travail, carte de résidents, conformité des contrats de travail, assurance maladie (CFE, mutuelle, etc…), assurance rapatriement.

Gestion du recrutement du personnel :

Analyser les besoins humains de l’entreprise

Suivi des créations de poste

Profilage, sélection et Evaluation des candidats

Suivi et accompagnement du personnel :

Gestion de carrière des personnels : évaluation annuelle des salariés en CDI, avancement CDD vers CDI, journaliers vers CDD, mutation et augmentation…

Formation et accompagnement de tous les salariés

Bilans :

Rapport mensuel des absences et retard

Rapport mensuel sur les recrutements en cours aux Directeurs

Etablissement du bilan social annuel

Compétences et savoir-faire :



Le sens du dialogue et de l’écoute

Une faculté d’observation et d’analyse

Le sens de la communication

Le sens relationnel

Le sens de l’organisation

Un esprit de synthèse

Le sens des responsabilitésConnaissance du Droit du Travail à Djibouti

Maitrise des outils bureautiques et des logiciels de Gestion des Ressources Humaines.



La perspective de ce poste est d’évoluer à moyen terme vers la fonction de responsable RH et à long terme vers un poste de DRH.

