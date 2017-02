Gestionnaire de Stock à Djibouti

La société SARL DIS-PRO spécialisée dans les prestations et la commercialisation des produits et matériels informatiques recherche homme/femme pour le poste de Gestionnaire de Stocks.



Durée du contrat : Contrat à durée déterminer de 6 mois, possibilité d’évolution vers un CDI.



Objectif général du poste:

Au sein de la direction commerciale, vous aurez la responsabilité d’assurer la gestion de stock.

Le responsable de Stocks sera rattaché au directeur commercial et devra lui rendre compte en permanence sur l’état du stock.





Principales responsabilités



Plus précisément, vous serez en charge de :

 Préparer les précommandes,

 Suivre le planning de livraison,

 Accueillir les transporteurs/livreurs,

 Vérifier les volumes, la qualité et la conformité des marchandises lors de leur réception (Vérifier la correspondance entre la facture ou packing list avec le bon de commande, inspecter les emballages et vérifier le contenu de la marchandise),

 Gérer les situations d'urgence : retard de livraisons, rupture d'approvisionnement, erreur dans la commande,

 Préparer et livrer les commandes sur tous les sites en Ville,

 Assurer la réception, le chargement, le stockage, le déchargement et la livraison des marchandises,

 Suivre le niveau des sorties afin d’anticiper les demandes de la clientèle,

 Saisir informatiquement les sorties de stocks,

 Classification des produits à l’intérieur du stock pour faciliter le rangement,

 Organiser l'espace de stockage afin de faciliter le passage des manutentionnaires,

 Optimiser l’espace de stockage,

 Vérification du respect des conditions de stockages,

 Affecter les codes-barres à chaque produit réceptionné,

 Assurer le maintien de la marchandise en bon état,

 Suivi mensuel de la consommation afin d’éviter les ruptures de stocks,

 S’assurer régulièrement que le stock théorique soit identique au stock physique,

 Contrôler périodiquement l’état de stock,

 Suivi mensuel de l’état de stock,

 Procéder tous les six mois à un inventaire physique des stocks,





Correspondez-vous au profil que nous recherchons ?

Dynamique, rigoureux et fiable, vous êtes idéalement titulaire d’un diplôme de niveau supérieure (Bac +2 ans) dans le domaine de la gestion/commercial, de la finance/gestion.



Vous justifiez obligatoirement au minimum de deux années d’expérience professionnelle sur une fonction similaire au poste de responsable de stock.



Vous avez une bonne maitrise des outils de gestion de stock et d’analyse ainsi que les outils informatiques en général (maitrise des logiciels Word, Excel et Outlook).

Vous avez le sens du service à la clientèle et une bonne gestion des priorités.



Vous parlez et écrivez couramment le Français. La maîtrise de l’Anglais est un avantage important.





Dépôt de dossier :

Ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre une lettre de candidature manuscrite, votre curriculum vitae détaillé, accompagné de vos diplômes et certificats de travail, avant le 28 février 2017 au:



Bureau d’accueil / Ressources Humaines

Groupe Marill,

8, rue marchand

Tél : 21 35 11 50 / 21 32 74 81 / 21 32 74 88

