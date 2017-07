Gestionnaire de dossier transit bilingue à Djibouti

Une société de la place recherche: Gestionnaire de dossier transit bilingue qualifié:

Profil recherché :

- Ayant une bonne maitrise du système sydonia

- Qui parle et écrit couramment l'anglais et le Français

- Bonne connaissance de la documentation et procédures du Transit Éthiopie et du transit en générale,



2 ans d’expérience dans une fonction similaire

La connaissance d’une des langues locales et Éthiopien est un plus.

Type de contrat : CDI

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l'adresse mail suivant :humanresourcemanagement638@gmail.com

