Garde d'enfant (de 06 mois à 2 ans et demi) à Djibouti

Vous êtes une mère d'enfants. Des petits anges. De la chance! Vous aimez vous en occuper en leur donnant de l'amour. Mais là, vous avez une contrainte. Vous devrez quitter vos enfants pour votre travail. Et, malheureusement, vous quittez votre emploi vers 17H, et n'oubliant pas aussi le temps du trajet de retour. Vos enfants vous manquent, et eux aussi.



Heureusement nous avons une solution efficace et économique. Notre équipe prend soin de vos bébés durant votre absence professionnelle et/ou autres. Vous pouvez également suivre à distance votre enfant à travers une vidéoconférence depuis votre travail.



Lieu : Cité cheikh Osman

Inscription : 10000

Mensuel : 12000

âge de l'enfant : 06 mois à 30 mois



Fin d'inscription : 06 sept 2017



NB: Les places sont limitées.

