VEND GALLOPER II 4x4 7 places diesel

Année: 1999 / 214 000 Km

VHL fiable (nomados RAS)

Vitres électriques AVT

Pneus AV TBE

Roue de secours TBE

Pneus AR neuf ( mars 2017)

Bougies de préchauffages neuves (février 2017)

Amortisseurs AV/AR et Freins AV/AR neufs (2016)

Batterie neuve (09/2016)

Autoradio CD et USB

Housse BE+jeu neu de même modèle

Patis BE+jeu neu de même modèle



Entretien sérieux



Possibilité de laisser:

- siège auto (enf>1 an)

- pneu état moyen (dépannage)



RIEN A PREVOIR (CT ok en mai 2017)

800 000 FDJ

77822250

Véhicules, Voitures

il y a 12 heures

