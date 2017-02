Galloper II à Djibouti

Je vends un 4×4 Hyundai Galloper II 2.5 TD de 2001. il a 188000 km au compteur.

Il est en bon état, bien équipé (voir photo) , la clim ne fonctionne pas et son entretien est suivi régulièrement.

Il est disponible immédiatement.

N’hésitez pas a me contacter pour plus d’informations, de préférence par téléphone.

A bientôt!!!!!!

800 000 FDJ

77877242

Véhicules, Voitures

il y a 5 heures

