Galaxy S6*32Go Couleur noir à Djibouti

Salam aujourd'huit je mets en vente mon Smartphone Samsung Galaxy S6*32Go couleur noir pour neuf

Stockage : 32Go

Ecran : 5,1’’ | 2560 x 1440 (Quad HD)

Appareil photo : 16 millions de pixels

* Le design délicat du Galaxy S6 est le fruit de nombreuses heures de recherche et de développement méticuleux de nos créateurs passionnés.

Serti de métal, habillé de verre, et galbé à la perfection, le Galaxy S6 a été façonné avec soin pour un résultat à couper le souffle.

Parce que sa perfection ne se limite pas à ses lignes, nos ingénieurs et ergonomes ont concentré tout leur savoir-faire au cœur du Galaxy S6 : son interface épurée et intuitive vous permet de profiter de performances inégalées.

* En matière de vitesse, de puissance et de performance, le Galaxy S6 repousse toutes les limites.

Son nouveau processeur à huit cœurs offre des performances inégalées, pour une consommation optimisée. Tout le potentiel des fonctions multitâches et multimédia s’offre ainsi à vous. Et pour ne jamais être à court, comptez sur sa nouvelle charge rapide : 10 minutes de charge suffisent à votre Galaxy S6 pour disposer de 4 heures d’autonomie*.

* Le temps et la durée de chargement peuvent varier selon l’usage individuel. L’autonomie de la batterie peut durer moins de 2 heures en regardant un film en HD ou d’une résolution supérieure.

* Le Samsung Galaxy S6 est équipé d’un écran 5.1’’ Super AMOLED Quad HD pour une expérience visuelle incomparable. Quelles que soient les conditions rencontrées, le Galaxy S6 adapte luminosité et contraste pour afficher la meilleure qualité d’image.

60 000 FDJ

77344165

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 14 heures

