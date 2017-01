galaxy S6 EDGE à Djibouti

je vends mon smartphone galaxy S6 EDGE couleur blanc achete en france en decembre 2016 avec une couverte dorée et protège antichoc adapte pour la protection des coups et on peut decrocher sur le couvercle.

aucun égratignure sur le telephone e l ecran, en tres bonne etat

occasion a ne pas rater

95 000 FDJ

77064041

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 12 heures

email