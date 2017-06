GABODE 4 APPARTS F3 et F4 à Djibouti

Location d'appartements de types F3 et F4 à Gabode 4.

Appart F3 spacieux dispose de 2 chambres à coucher, un salon, une cuisine et de 2 toilletes. Chaque chambre est équipé d'un climatiseur.

Appart F4 spacieux dispose de 3 chambres à coucher, un salon, une cuisine et de 2 toilletes avec des climatiseurs dans chaque chambre.

L'immeuble dispose d'un groupe électrogène et d'un suppresseur.

Loyer F3 à 130 000 DJF

Loyer F4 à 150 000 DJF

130 000 150 000 FDJ

77196446/77829585

Immobilier, Location maisons, appartements

il y a 10 heures

Partager cette page whatsapp



email