furniture and housse decoration à Djibouti

Nous vous offrons un service complet de meuble varié pour votre décoration d'intérieur. Nos meubles et fournitures vous satisferons sur tous les plans et ils y ont a pour tous les goûts. Nous vous assurons des meubles de très bonne qualités à des prix très abordable qui vous feront plaisirs sans aucun doute.

Pour plus de renseignement SVP contactez nous en priver.

Numeros de télephone: 86-11-48

Email: khadira.hassan@gmail.com

Partager cette page whatsapp



email