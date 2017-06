Frigoriste qualifié pour lavage entretien de climatisation à Djibouti

Je suis un frigoriste qualifié pour l entretien , la réparation le nettoyage de climatiseurs , entretiens vos appareils électroménagers frigo, machines à laver etc... il existe beaucoup des charlatans dans ce domaine au risque d endommager vos appareils je n en suis pas un, ma devise c est un client satisfait est un client de plus!

