Frigo en tres bon etat à Djibouti

Bonjour,

L'été et le ramadan arrivent et les gens auront besoin des boissons fraîches. Voici le frigo en très bon état de la marque DTC acheté l'été dernier à vendre. Idéale pour les boutiques, il est à un prix defiant toutes concurrences de 100.000 FDJ. Une occasion en or.

100 000 FDJ

77850575

Maison, Décoration, Electroménager

il y a 7 heures

