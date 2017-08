Formatage, Nettoyage des Virus et Installation des PC fixe et PC portable à Djibouti

Salam



Je vous propose mes talents informatique à un prix abordable.

Formatage, installation du systèeme d'exploitation windows xp, windows 7, windows 8 et Microsoft Office 2013

Installation de toutes les drivers et antivirus et ainsi que leurs mise à jour.

