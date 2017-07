Formatage et deverrouillage et nettoyage des smartphones android à Djibouti

Bonjour a tous je suis un jeune homme qui regarde les actualités informatique chaque jours.

Vous avez assez marre des virus sur votre smartphone

Et aussi ils y'ont a des gens qui ont des smartphone verrouiller

Et aussi pour ce qui ont des tablettes

si vous voulez que je m'en charge veuillez me contacter sur mon numéro ou sur email merci

2 500 FDJ

77788904

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 6 heures

