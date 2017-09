Ford Fiesta 2015 low mileage à Djibouti

The car is in excellent condition, very clean inside and out, no scratches, original paint, personal used and 100% Free of Accident, white colour, new tires, and it is only 43000 KM driven. Everythings original, full service history

2 600 000 FDJ

77871827

Véhicules, Voitures

il y a 19 heures

Partager cette page whatsapp



email