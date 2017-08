FOR RENT HARAMOUS à Djibouti

Unique et exclusive villa de Haut standing situé dans le quartier résidentiel et reposant Haramous. Cette magnifique résidence d'architecture moderne, très lumineuse et spacieuse est composée d’un majestueux salon et d’une cuisine toute équipée le tout complété avec une terrasse ayant une magnifique vue sur la mer !

Partager cette page whatsapp



email