Fascicules cned et livres de droit 1ere annee à Djibouti

FASCICULES CNED ET LIVRES DE DROIT 1ERE ANNEE : A PARTIR DE 50 000FDJ

FASCICULES CNED:

-Introduction à l’étude du droit et droit civil S1

-Droit constitutionnel et Institutions politiques S1

-Introduction historique au droit S1

-Relations Internationales S1

-Sciences économiques S1

-Anglais S1

-Introduction à l’étude du droit et droit civil S2

-Droit constitutionnel et Institutions politiques S2

-Introduction au droit Européen S2

Procès et institutions juridictionnelles S2

-Histoire de la vie politique S2

-Sociologie politique S2

LIVRES ET MNUELS DE DROIT 1ERE ANNEE:

-Institutions et vies politiques - 3ème édition mise à jour

- Les Notices - La documentation française

Les traités de Rome, Maastricht, Amsterdam et Nice

- La documentation française

-Constitution de la République française 2012

Texte Intégrale - Dalloz

-Droit et Institution de l'Union Européenne - La dynamique des pouvoirs - Chahira Boutayeb - LGDJ - l'extensoédition

-Droit constitutionnel - Cours et entrainement

CNED et Foucher

-Fiches de droit de la famille - Rappels de cours

et excercices corrigés - Patricia Vannia - Ellipses

-Introduction historique au droit

3ème édition - André Castaldo - Dalloz

-Sociologie politique - 2ème édition -

Claude Leclerq - Economica

-Déchiffrer l'économie - 16ème édition - Manuels -

Collection Grands Repères - La Découverte

-Sociologie de la vie politique française - Michel Offerlé Collection Repères - La Découverte

-Code Civil - 110 édition - Edition 2011 - Dalloz

Procès et institutions juridictionnelles - Mise au point

Patricia Vannier - Ellipses

-Annales droit constitutionnel 2010 Sujets corrigés sous la direction de Miche Verpeaux - Dalloz

-Droit Européen Institutions, ordre juridique, contentieux - Chahira Boutayeb - Ellipses

-Annales et Introduction au droit et droit civil méthodologie 2011 - Sujets corrigés sous la direction de Thierry Garé - Dalloz

-QCM Sciences politiques - Les carrés Sup

Arnaud Mercier - Gualino éditeur

-Relations Internationales Manuel 2009-2010 - 14ème édition - Brice-Michelin Drain - Paradigme

