f5 a louer a hodane 1 à Djibouti

Je loue ma maison en très bonne état. Un F5 composé d'une grande chambre à coucher avec ces toilettes inclus + une grande autre chambre aussi idéale pour un salon + deux autres chambres + la cuisine et les toilettes et enfin une très grande terrasse avec une superbe vue sur Hodane.

N'hésitez pas à me contacter sur ces numeros tout intéressé(e) et pour toute autres informations. Merci bien .

