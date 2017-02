F3 à louer Ambouli à Djibouti

Ambouli, à louer F3 raffraichi (14 - 11 et 10M2) , bien situé, proche école Ambouli 2. Libre le 15/02/2017. Petite cuisine avec évier et eau courante (espace gazinière), salle d'eau (wc, douche, lavabo).

Non meublé; 70.000 DJF. Possibilité de meublé partiel à négocier (gazinière, MAL, table et chaises, micro onde ......)

Merci

70 000 FDJ

