expert en rédaction de contrat de vente ;expertise juridique et conseillère en matière de contentieux à Djibouti

le cabinet BÂCHA vous offre ses services autant que conseillers juridique;expertise en matière de rédaction de contrat de vente , de concession, convention de partenariat public et privé et les contrat de concession de travaux public et prive et tout autre contrat de nature public/prive .

