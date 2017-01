Etudiante école EDE-direct Demande emploi à Djibouti

Je suis une étudiante de l’école EDE-direct , diplôme d'un bac ES et maintenant je fais mon 2eme année en banque/assurance + j'ai 1 mois d’expérience d'stage dans le service portfeuille a la bank of africa.



Je cherche un emploi dans des domaines comme les banques ou des agences commerciaux pour avoir + de connaissance et + d’expérience

