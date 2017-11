étendoir - pas de rouille! - clotheshorse- NO RUST! à Djibouti

Séchoir à linge en résine. Surface totale de 20 mètres.

Les dimensions de l'unité ouverte sont (lx p x h): 182 x 55 x 88 cm

Équipé de roues pour un mouvement facile et joint avec bouton de sécurité.



Resin clotheshorse. Total laying space of 20 meters.

The dimensions of the open unit are (lx p x h): 182 x 55 x 88 cm

Equipped with wheels for easy movement and joint with safety button.

2 500 FDJ

77342816

Maison, Décoration, Accessoires

il y a 14 heures

