Espace à louer à Djibouti

Je mets en location un terrain de 1000 m2 pour un but commercial strategique situe en face du camp lemonier.



Il est ideal pour l implantation de stock commercial pour les entreprises mais aussi, pour faire une boutique et restaurant pour le personnels du camp lemonier, et lieu de broutage de khat.



Prix : 100.000fd/mois ou 1.100.000/an

100 000 FDJ

77064041

Immobilier, Terrain

il y a 11 heures

