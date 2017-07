Ensemble refrigerateur SAMSUNG+four electrique+micro onde electrique à Djibouti

je mets en vente tous sont en tres bon etat refrigerateur SAMSUNG 35000fdj,four electrique 10000fdj,micro onde 15000fdj et si vous voulez ensemble je peux vous donnez à 50 000fdj prix non negociable merci de me contacter

50 000 FDJ

77801701

Maison, Décoration, Electroménager

il y a 4 heures

