Enseignants à domicile à Djibouti

Chers (es) parents (es),

Si vous êtes préoccupés de l’élan de votre enfant dans son éducation, nous vous annonçons que des enseignants qui ont de l’expérience et un niveau d’étude BAC+ 5, se sont regroupés pour vous offrir des cours des soutiens (le collège et/ou le lycée) à domicile de haute qualité. Ils sont des professionnels du domaine et ils peuvent apporter ou aider vos enfants à atteindre le niveau d’excellence tant souhaiter dans leurs bulletins de carnets mais aussi aux différents examens. Ces enseignants vont accompagner vos enfants par rapport aux cours, mais aussi les méthodologies et la manière de bien traiter des sujets d’examens (par ex : BEF, BAC). Ils aideront et évalueront vos enfants dans presque toutes les matières fondamentales de leur cursus secondaire.



Pour plus d’information veuillez nous contacter aux numéros suivants :

La recherche de l’excellence pour vos enfants avec des enseignants compétents et expérimentés. Notre souci est la réussite de l’élève.

Partager cette page whatsapp



email