En recherche de femme de menage à Djibouti

Bonjour,

Je recherche une femme de ménage sérieuse et ponctuelle pour Barwaaqo a Balbala pour mes parents. On est pret a offrir une journee de repos chaque mois et mes parents sont vraiment patient et flexible. Ils sont aussi pret a offrir un bon deal.



Mes parents ont vécu au Canada pendant environ 20 ans. Ils sont très respectueux envers tout être humain.



Si vous etes interesser, n'hesiter pas a me contacter insha allah.

