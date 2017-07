En recherche d'emplois à Djibouti

Bonjour, étant actuellement un jeune Djiboutien de 20 ans, titulaire d'un BAC+3 d’une Licence Anglais la quel j’ai peut l’obtenir auprès de l’université de Djibouti. Je tiens aussi à vous informer que je metrisse les deux autre langue ( l'arabe et le français ) et que je suis une personne dynamique et ouverte de l’esprit pour toute nouvelle expérience .

