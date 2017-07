Electricien Automobile qualifié à Djibouti

Une société de la place recherche urgent :

Un Électricien Automobile qualifié.



Ses principales activités sont :



- Effectuer la maintenance préventive et curative sur l’ensemble des véhicules de l’atelier,

- Réaliser les différents diagnostics électroniques et manuels sur les véhicules,

- Montage d’équipements électronique embarqué.

- Réaliser tous les travaux de dépannage en électricité sur véhicules légers et poids lourds.

- Réaliser des actions d’entretien préventif et curatif sur l’ensemble du matériel et des équipements électriques.

- Repérer les différents éléments électroniques et leur mode de fixation, les assembler et en contrôler le bon fonctionnement.

- Contribuer à la qualité de service attendue de nos clients en veillant à l’état de présentation du véhicule.



Pour toute personne intéressée, merci d'adresser votre CV à l’émail

Partager cette page whatsapp



email