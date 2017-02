Electric Facial Skin Care Face Cleansing Brush Cleanser Massager à Djibouti

7-en-1 multifonctionnel étanche massothérapeute, qui est un moyen sûr et abordable pour nettoyer la peau du visage, exfolier la peau morte et affiner la texture de la peau, et de garder la peau lisse et délicate. Il est alimenté par 2 piles AA et fourni avec des têtes de massage fonctionnelles 7pcs pour le remplacement. Seulement quelques minutes, vous pouvez avoir une peau plus saine, élastique et shinny. Avec un design portable et facile à utiliser, il est idéal pour la maison et Voyage utilisation.



Caractéristiques

- Modèle: P2017.

- Couleur: rose rouge / bleu clair.

- Matériau: plastique dur durable.

- 100% tout neuf et de haute qualité 7-en-1 Soins Beauté électrique Massager Facial Massager Cleaner.

- Avec les têtes de massage étanches fonctionnelles 7pcs pour le remplacement pour répondre à vos différents besoins:

1. Accessoire brut de polonais: Pour déchirer la peau dure et le cutin outre de.

2. Éponge molle en latex: Pour masser les yeux et les joues.

3. Éponge de maquillage: Pour masser et nettoyer votre peau.

4. Massager roulant: Pour faire de meilleures circonstances de sang du vieillissement de peau.

5. Brosse douce courte: Pour effacer toutes les attaches de la saleté sur la surface de votre peau.

6. Long brosse ultra-fine: Pour mieux nettoyer et exfolier la peau.

7. Applicateur de ponce: Pour le remplissage et le lissage des peaux irrégulières.

- Seulement quelques minutes, vous pouvez avoir une peau plus saine, élastique et shinny.

- Massage et application de crème pour mieux pénétrer la peau et la maintenir nourrie et hydratée.

- Il est alimenté par 2 piles AA (non comprises), et dispose de 2 vitesses de rotation (haute / basse vitesse).

- Conception simplifiée et taille compacte, idéale pour la maison et les voyages.



1. Pour prolonger la durée de vie du masseur, retirez les piles après chaque utilisation.

2. Veuillez utiliser un chiffon humide pour enlever la saleté sur son corps après utilisation, en évitant le contact direct de la zone de la batterie avec de l'eau.

3. Nettoyez soigneusement tous les accessoires des têtes de massage avec de l'eau (n'utilisez pas d'alcool ou de détergent), puis séchez-les à l'air.

4. Gardez l'appareil et tous les accessoires hors de portée des enfants.

5. Ne démontez pas l'appareil s'il n'est pas professionnel.



1 * Portable imperméable 7-en-1 Soins de beauté électrique Massager Facial Massager Cleaner

1 * Accessoire polonais brut

1 * Éponge souple en latex

1 * Éponge de maquillage

1 * Massager roulant

1 * Brosse souple courte

1 * Brosse ultra-fine longue

1 * Applicateur de ponce

1 * Manuel d'utilisation (Anglais & Allemand & Français & Spansih & Italien)

