Écran plat Philips avec haut parleur et son meuble à Djibouti

Bjr je vends un grand écran plat de modèle Philips original ''made in France '' plus de 45 pouces avec double câble HDMI,lecteur usb,system intégré presque neuf avec son meuble pour juste 120000fdj.(négociable)

Laisser moi votre numéro je vs appelerai

