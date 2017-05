Désolé, ce bien a déjà été vendu !

ECRAN HP LCD 17' à Djibouti

17 Inch Diagonal Thin Film Transistor LCD Active Matrix

1440 x 900 Widescreen Resolution/ Typical Contrast Ratio 500:1

HP BrightView Technology Reduces Glare From External Sources

Integrated Speakers Drive Great Sound and Prevent Clutter from Separate Speakers and Wires

Includes Power Cable, VGA Cable, Audio Cable,

15 000 FDJ

Multimédia, Informatique

il y a 8 heures