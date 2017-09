Ecole d'enseignement privé Petit Futé à Djibouti

Ecole d'enseignement privé Petit futé :



Crèche, maternelle et primaire

- Programme de l’éducation nationale

- Programme en langues : Anglais, Français et Arabe dès leur jeune âge

- des livres provenant de la France

- Des instituteurs et institutrices Français et Malgaches



CONTACT

Adresse : Gabode 5 pas loin de l'ancien local (suivre le panneau )

Partager cette page whatsapp



email