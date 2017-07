dragonball xenoverse xv, jeux ps3 à Djibouti

Jeux CD , PS3 '' Dragonball Xenoverse XV ''

Différentes options de jeux :

- création d'un avatar en mode histoire

- mode 1 vs 1 , 2 vs 2 , 3 vs 3 , team battle ( à débloquer mode 2 vs 2 et plus)

- entrainement avec les meilleurs super guerriers

- reconstruction de l'histoire de DBZ etc...

Partager cette page whatsapp



email