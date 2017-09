Djib-Consulting à Djibouti

Le premier cabinet d'informatique et de business intelligence (informatique décisionnel ) a DJIBOUTI, vous offre ces services pour tout vos besoins en informatique

-Réseaux: installation et configuration des matérielles informatique (routeur,commutateur, téléphonie, serveur Windows et lunix etc ...

- Programmation :Développement de vos logiciels en un temps record

- Base de données : Installation de vos base de données après études de votre cahier de charge pour vous proposer la meilleur base de données

- sécurité: selon vos besoins

- informatique décisionnel qui est l'informatique de demain pour vous permettre a prendre les meilleurs décision concernant votre entreprise mais aussi votre business.

Djib-Consulting est composé d'un ingénieur en informatique et plusieurs spécialiste dans le domaine informatique expérimenté.

