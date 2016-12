Diffusez votre annonce en haut de page à Djibouti

Vendez plus vite votre bien ou votre service en diffusant votre annonce en priorité en haut de page.



Le service Premium Annonce A la Une permet de mettre en avant votre offre dans un emplacement privilégié au-dessus des autres annonces. Elle est également mise en valeur avec un label Premium.

Grâce à sa position stratégique, en haut de la première page, votre annonce attirera davantage de clients.



Plus simplement, cette option premium est la meilleure façon de vendre votre article ou votre service plus rapidement. Car vous bénéficiez ainsi de beaucoup plus de contacts pour votre offre qu'une annonce ordinaire.



Vous avez des questions à propos de cette option? N'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire de contact ci-dessous.

