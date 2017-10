Des petites presses-fruits pour la pressage d'orange à Djibouti

Bonjour,

je vends des petites et moyennes presses fruits pour le pressage de l'orange et du citron le matin.

Presse-fruits petite:500 fdj

Presses-fruits moyennes:800 fdj

La livraison se fait à domicile.



Merci de me contactez par mail

