des appartements à louer balbala à Djibouti

Bonjour,

Deux appartements duplexe a louer avec quatre chambre , une chambre a couche et trois autres ,Plus deux toilettes , un salon , et une cuisine . La localisation des l'appartements , balballa T3 ,en face de la route , et surtout avec parking . Ces deux appartements similaire et superposé sont au prix de 125 000 fdj par mois , avec négociation . Et deux mois de dépôt sont nécessaire. Pour plus d'information veuillez contacter les numéros en bas de l'annonce .

