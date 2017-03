Depannage des ordinateur fixe et portable, installation reseau à Djibouti

bonjour mes chers clients je vous renouvelle a chaque 3 mois mon offre de de maintenance informatique de pc fixe et portable ainsi que des installation de systeme et reseau informatique chez vous pour une tres bon prix 3000 mais ca poura dependre aussi de vos machine et vos probleme diqgnostiquer merci n hesitez pas a m apelle sur mon numero 77 73 84 65 merci.

Partager cette page whatsapp



email