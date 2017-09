Dépannage d'imprimantes et de photocopieurs à Djibouti

Jeune djiboutien nommé Abokar age de 23 ans je partage ici mes expériences concernant les réparations des imprimantes n'importe quel marque Photocopieur Ricoh que ce soit Maintenance ou problèmes etc ... d'autre part j'ai une expérience 1 an 5 mois dans la société Dis-pro comme un technicien des imprimante et de photocopieur ( réparation et Maintenance ) de contactez en cas des besoins et le prix est négociable merci !!!

77768487

Multimédia, Informatique

il y a 11 heures

Partager cette page whatsapp



email